Al via il tour in Asia di Donald Trump. Prima tappa: Giappone

(Teleborsa) - Ha preso il via l'atteso viaggio di Donald Trump in Asia.Sabato sera il Presidente statunitense è atterrato in, primo dei cinque Stati che verranno visitati nei 13 giorni di tour.Durante l'incontro informale con il Presidente nipponico Shinzo Abe, i due Capi di Stato hanno affrontato il tema caldo della Corea del Nord. Abe ha abbandonato l'approccio pacifista augurandosi un eventuale intervento di forza contro il regime di Pyongyang.Al centro del vis-a-vis anche le relazioni commerciali tra USA e Giappone.E' probabile che relazioni commerciali e Corea del Nord saranno i due argomenti cardine del viaggio in Asia di Trump.Oggi, 6 novembre, Il Presidente aenricano sarà di nuovo ospite di Abe per un pranzo ufficiale.La prossima tappa del torur asiatico sarà, in Corea del Sud, dove Trump farà visita al Presidente Moon. Giovedì, 9 novembre, l'inquilino della Casa Bianca sarà aal cospetto del Presidente Xi Jinping. La visita in Cina sarà velocissima, di appena un giorno.Venerdì 10 novembre The President si recherà infatti in(Hanoi) per il meeting dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). La giornata successiva sarà invece dedicata al Capo di Stato vietnamita.Ultima tappa del viaggio saranno le: sabato 12 novembre Trump sarà a Manila per le celebrazioni del 50° anniversario dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del sud est asiatico).