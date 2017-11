Borsa, 34 nuove società italiane ammesse al programma ELITE

(Teleborsa) - Cresce la platea di ELITE , il programma dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita.ha annunciato oggi, 6 novembre 2017, l'ingresso di 34 nuove aziende italiane provenienti da 12 regioni diverse, tra cui per la prima volta la Calabria. Le società operano in diversi settori tra cui chimica, ICT, food&beverage e moda a ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale. Le aziende hanno inoltre un fatturato medio di 58 milioni di euro con un tasso di crescita del 13%.In occasione della presentazione delle nuove società, ricevono il Certificato ELITE 18 aziende che hanno completato il proprio percorso di crescita e che continuano a beneficiare del network offerto dal programma.In Italia, prosegue e si rafforza la partnership con Confindustria, a cui sono associate gran parte delle imprese del programma. ELITE condivide con Confindustria la strategia per sostenere in modo sempre più sinergico le migliori aziende del Paese: tra le varie iniziative, è in corso un roadshow nazionale presso le sedi confindustriali che ospitano gli ELITE Desk, attraverso i quali sono state selezionate circa la metà delle imprese entrate in ELITE. Anche in quest’ultima classe sono ben 15 le aziende accompagnate in ELITE da Confindustria.Le imprese italiane presentate oggi sono le prime di una serie di nuovi gruppi di aziende ELITE a livello internazionale che verranno annunciati nel mese di novembre. Sono previsti infatti oltre 80 ingressi nella community ELITE – incluse le 34 nuove aziende italiane- da UK, Marocco ed Europa continentale nelle prossime settimane.“L’obiettivo di ELITE è quello di proporsi come acceleratore di ambizioni e di crescita per le aziende. ELITE ha avuto grande successo in Italia e questo ci ha consentito di esportare il modello in Europa e in altre aree geografiche. Oggi ELITE è presente in 25 Paesi, a testimonianza di come risponda alle esigenze delle PMI a prescindere dalla loro collocazione geografica”, ha dichiarato, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE, che sempre oggi ha previsto per il 2018 50 nuove quotazioni a Piazza Affari