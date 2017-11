Elezioni Sicilia, al via lo spoglio. Vince l'astensionismo

(Teleborsa) - Ha preso il via alle ore 8:00, di oggi 6 novembre lo spoglio delle schede delle elezioniregionali di Sicilia.I cittadini della Regione si sono recati alle urne ieri 5 novembre per scegliereMentre si attendono i risultati definitivi del voto,, mentre il 53,23% ha disertato le urne.. A urne chiuse, mentre lo spoglio delle schede procede, iforniti dall'Istitutomentre i 5 Stelle seguono con tre punti distacco. Il centrosinistra è terzo intorno al 20%, ma davanti a Fava".Il candidato del centrodestra,, avrebbe dunque raccolto consensi compresi tra il 35 e il 39%, quello M5S,, centrosinistra a guida Pd,. Nettamente staccato, conBocche cucite tra i candidati che no rilasciano dichiarazioni: sia Musumeci che Cancelleri hanno scelto di trascorrere la serata a casa, in famiglia. L'unico a parlare nella notte è il Sindaco di Palermo,, principale sostenitore della candidatura Micari per il Pd:" Se i dati dello spoglio daranno lo stesso risultato degli exit pool sarà la conferma di quanto ho sostenuto in questi mesi più volte. Ovvero che la divisione del centrosinistra non solo è perdente in termini elettorali, ma diventa uno degli elementi che contribuisce alla disaffezione degli elettori verso la politica e verso l'espressione del voto. Ciò indipendentemente da chi siano i candidati."