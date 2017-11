Elezioni Sicilia, Musumeci in allungo su Cancelleri

(Teleborsa) - Continua lo spoglio delle schede delleI cittadini della Regione si sono recati alle urne ieri 5 novembre per scegliereMentre si attendono i risultati definitivi del voto,, mentre il 53,23% ha disertato le urne.A urne chiuse, mentre lo spoglio delle schede procede, le ultime proiezioni fornite dall'Istituto Piepolo e Noto commissionato dalla Rai vede il candidato del centrodestracon il 39,2,% delle preferenze.distanzia l'esponente delche si trova al 35%. Il duello ormai è fra i due, visto il crollo del candidato di centrosinistra a guidache per ora il 18,7% . Nettamente staccato, con la sua lista "Cento passi per la Sicilia", si ferma sotto il 6,3% e, di "Siciliani Liberi", si sarebbe assicurato una percentuale dello 0,7%.Intanto, mentre le bocche rimangono cucite per i candidati,, candidato premier del MoVimento 5 Stelle, alla luce di questi risultati che vedono il crollo del Pd annulla il confronto TV con il segretario del Matteo Renzi .""Il Pd è politicamente defunto. Il nostro competitor non è più Renzi", chiosa Di Maio.