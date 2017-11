Il petrolio torna a correre. Quotazioni ai massimi di due anni

Baker Hughes

(Teleborsa) - Non si arresta il rally del, che si confermaQuesta mattina il West Texas Intermediate (WTI) viaggia in rialzo di 22 centesimi a 55,86 dollari al barile mentre il Brent avanza di 25 centesimi a 62,32 dollari al barile.A sostenere le quotazioni dell'oro nero lae la, scesi da 737 a 729, come rilevato nel rapporto settimanale diA dare linfa anche la, Russia in testa, perfissata nel marzo 2018.A tal proposito sarà importante la presentazione dell'OPEC World Oil Outlook a Vienna prevista per domani, 7 novembre, in vista del meeting dell'Organizzazione del prossimo 30 novembre.A ridurre le prospettive sulla disponibilità di greggio sul mercato anche il, legato agli scontri tra i curdi e le forze di Baghdad, e l'nazionale, detenuto principalmente da Cina e Russia, che deve essere pagato in petrolio.Di un certo impatto anche le. Nel fine settimana un'inchiesta anti-corruzione ha fatto finire in manette decine di esponenti di spicco dell'economia saudita, tra cui uomini d'affari, ministri e principi. Tra questi figura anche il principe al-Waleed bin Talal, tra gli uomini più ricchi del mondo che detiene partecipazioni nelle più grandi società al mondo,incluse.Il blitz arriva a pochi mesi dalla decisione di Re Salman di designare suo figliocome erede al Trono dell'Arabia Saudita.Cultura internazionale, filo-statunitense, Mohammed bin Salman ha preso in mano l'economia del Paese con l'obiettivo di trasformarla radicalmente entro il 2030.In particolare "Vision 2030", questo il nome del Piano di orientamento strategico presentato ad aprile del 2016 dal Principe, mira a privatizzare diverse strutture dell'Arabia Saudita - tra queste figura il colosso petrolifero Saudi Aramco, che dovrebbe andare in Borsa il prossimo anno diventando l'IPO più grande di sempre - e, soprattutto, a