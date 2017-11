IPO 2018, Borsa Italiana vede 50 nuove quotazioni a Piazza Affari

(Teleborsa) - Per il prossimo anno, l', ritiene possibili 50 nuove quotazioni in Piazza Affari., da Eataly a Valentino, poi i tempi ovviamente sono tutti da definire - ha dichiarato il top manager - durante la presentazione delle nuove società ammesse al programma Elite -. La pipeline dell'anno prossimo - ha aggiunto - è molto nutrita. Se non ci sono cambiamenti radicali dello scenario internazionale,, tra Aim e Mta. Su Mta in particolare di aziende in pipeline ne abbiamo tante, non dico i nomi, ma ce ne sono almeno una ventina. Quanto ai settori, che sono sempre molto diversificati, come lo è il tessuto economico italiano. Sono veramente aziende di tutti i tipi".Quanto ai PIR , Jerusalmi ha assicurato che "" perché "la nostra percentuale di presenza di investitori domestici sul mercato italiano è bassissima, quindi per arrivare alle media dei paesi sviluppati, che vede gli investitori istituzionali avere almeno il 30% tra gli investitori totali, abbiamo davanti ancora secondo me un 15-20% di margine". Questo "solo per arrivare a stabilizzarci". Per una bolla ". Direi piuttosto che le valutazioni si sono allineate alla quotazioni dei titoli di questi settori a livello europeo".