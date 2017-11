Italmobiliare, al 30 settembre NAV scende a 1,476 miliardi di euro

Italmobiliare

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2017 il Net Asset Value (NAV) di, escludendo le azioni proprie, risulta pari a 1.476,4 milioni di euro, in riduzione di 123,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (1.599,8 milioni di euro), a fronte di una capitalizzazione di 957,8 milioni di euro. La diminuzione del valore è sostanzialmente legata all'investimento di 100 milioni di euro per l' OPAV su azioni proprie conclusa lo scorso mese di giugno La posizione finanziaria netta di Italmobiliare e Franco Tosi è positiva per 422,5 milioni (565,9 milioni a fine 2016) tenuto conto della recente OPAV.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la fusione per incorporazione della controllata al 100% Franco Tosi . Via libera anche dall'Assemblea della società incorporanda.