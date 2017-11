Partenza incerta per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Beni di consumo primario

Du Pont de Nemours

General Electric

Intel

Verizon Communication

Wal-Mart

Netease

Dish Network

Qualcomm

Mylan

Henry Schein

T-Mobile Us

(Teleborsa) - Partenza incerta per la borsa di Wall Street, conriflessivi sullo stato dell'economia statunitense e attenti al piano per la riforma fiscale.Sotto i riflettori anche le notizie giunte dall'Arabia Saudita, ovvero l'arresto del principe Alwaleed Bin Talal , membro della famiglia reale saudita e, detentore di partecipazioni in alcune big di Wall Street, come Apple, Twitter e Citigroup. Notizia che ha fatto balzare i prezzi del petrolio fino ai massimi di due anni.In una giornata priva di indicazioni macro, gli operatori guardano alle società. In particolare, al comparto tlc condopo settimane di rumors . Inoltre, la big statunitense dei semiconduttori Broadcom ha lanciato un'offerta per l'acquisizione del rivale Qualcomm per una cifra pari a circa 130 miliardi di dollari.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.586,18 punti. Leggermente positivo il(+0,10%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,35%) e(-0,46%).Tra i(+1,63%),(+1,56%) e(+1,05%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,73%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+7,35%),(+4,29%),(+4,27%) e(+2,24%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,01%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,50%.