Rete Imprese su Legge Bilancio, poche misure per la crescita

(Teleborsa) - "Apprezzabile, seppur timido, il ritorno alla spending review con 3,5 miliardi di tagli alla spesa pubblica improduttiva e bene aver disinnescato gli aumenti dell'per il 2018 che avrebbero comportato maggiori imposte per oltre 15 miliardi di euro, ma ci sono poche misure per la crescita delle imprese". E' il commento espresso dal, intervenutoall'audizione sulla manovra alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato.Rete Imprese si riferisce, in particolare, al rinvio dell'entrata in vigore dell'IRI al 2018 "che comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale per circa 250 mila imprese, alla mancata deducibilità totale dell'IMU sugli immobili strumentali e alla mancata riduzione dell'IRAP per le piccole imprese".Rivolta ha, poi, auspicato che si proceda "con estrema cautela" sull'introduzione all'obbligo della fatturazione elettronica tra privati mentre "abbiamo apprezzato l'introduzione di un incentivo strutturale all'occupazione giovanile, che può rappresentare un primo intervento per la riduzione strutturale del costo del lavoro da noi auspicata".Rete Imprese ricorda poi che bail-in mentre, per quanto riguarda il credito di imposta per le attività di formazione, giudica "una inspiegabile complicazione" l'averlo subordinato alle attività sancite dai contratti collettivi territoriali o aziendali.Valutazione invece "fortemente negativa" di Rete Imprese sull'estensione della disciplina generale della vendita diretta alle imprese agricole "perché rappresenta un'impropria ed inopportuna invasione di campo che creerebbe un ingiustificato squilibrio delle dinamiche concorrenziali".