Sciopero trasporti, FS: frecce Trenitalia regolari venerdì 10 novembre

(Teleborsa) - In occasione dello, in adesione a uno sciopero generale, le Frecce Trenitalia circoleranno "regolarmente".E' quanto comunica il Gruppo FS sottolineando che per gli "altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate".Saranno inoltre "assicurati" i collegamenti fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.Per i treni regionali, il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari (dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21).