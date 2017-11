Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street, conriflessivi sullo stato dell'economia statunitense e attenti al piano per la riforma fiscale.Sotto i riflettori anche le notizie giunte dall'Arabia Saudita, ovvero l'arresto del principe Alwaleed Bin Talal , membro della famiglia reale saudita e, detentore di partecipazioni in alcune big di Wall Street, come Apple, Twitter e Citigroup. Notizia che ha fatto balzare i prezzi del petrolio fino ai massimi di due anni.In una giornata priva di indicazioni macro, gli operatori stanno guardando alle società. In particolare, al comparto tlc condopo settimane di rumors . Inoltre, la big statunitense dei semiconduttori Broadcom ha lanciato un'offerta per l'acquisizione del rivale Qualcomm per una cifra pari a circa 130 miliardi di dollari.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 23.539,19 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.591,07 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,2%); pressoché invariato lo(+0,04%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,84%) e(+0,51%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,91%) e(-0,74%).del Dow Jones,(+1,63%),(+1,49%),(+1,17%) e(+1,13%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, -4,13%.(+9,41%),(+5,06%),(+4,45%) e(+4,16%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,96%.