Commercio al dettaglio boom a settembre

(Teleborsa) -, che fa meglio del previsto, segnalando una ripresa dei consumi delle famiglie italiane dopo la battuta d'arresto di agosto Secondo gli ultimi dati Istat, a settembre, le vendite al dettaglio, sia in valore sia in volume. Un dato chedegli analisti che indicavano una crescita solo dello 0,2%.Variazioni positive simili riguardano le vendite di beni(+0,9% in valore e +0,8% in volume) e di(+1% in valore e +0,9% in volume).Nellaluglio-settembre 2017, l’indice complessivo delle vendite al dettaglio segna unin valore e dello 0,1% in volume. La crescita è dovuta alla dinamica delle vendite di beni alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume), mentre quelle di beni non alimentari restano invariate.in valore e del 2,7% in volume. L’incremento interessa sia i prodotti alimentari (+4,4% in valore e +2,9% in volume) sia quelli non alimentari (+2,8% in valore e +2,5% in volume).La dinamica tendenziale positiva rispetto a settembre 2016 è attribuibile soprattutto all’andamento della, anche se il risultato deiè comunque positivo