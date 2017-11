Credit Agricole, la controllata Indosuez rileva il 67,67% di Banca Leonardo

Credit Agricole

(Teleborsa) -scommette su Banca Leonardo., l’entità specializzata di riferimento per il wealth management globale della big bank francese, ha infatti firmato un accordo con i principali azionisti di Banca Leonardo (GBH,, Swilux e Torreal), in vista dell’Indosuez offrirà agli altri azionisti di Banca Leonardo di rilevare le loro azioni allo stesso prezzo e condizioni, in modo da rilevare il 100% della Banca, si legge in una nota."L’acquisizione di Banca Leonardo, aggiungendo le ulteriori masse in gestione della stessa per 5,9 miliardi di euro (al 30 giugno 2017), consentirà a Indosuez Wealth Management di rafforzare ulteriormente le sue capacità di gestione e di offerta sul mercato italiano", spiega quest'ultima.