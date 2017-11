Ecofin, sul tavolo la crescita economica

(Teleborsa) - Accordo generale dellsulla posizione della BCE in merito agli NPL . E' quanto annunciato dal Presidente,al termine della riunione informale dei Ministri delle finanze UE.Si tratta di un "accordo generale - ha detto - anche se con un dibattito molto breve sulla posizione della Vigilanza unica bancaria riguardo al trattamento degli NPL". La posizione è stata espressa in seguito all' addendum alle linee guida pubblicato il 4 ottobre scorso Sulla questione è intervenuta anche il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria del Meccanismo di Supervisione Unico dellacheSecondola stessa Commissione UE ha convenuto che "non si tratta di legislazione ma di norme da valutare caso per caso", per cui il mandato della vigilanza dellaè sufficiente".Intanto, dopo l', oggi 7 novembre, sarà la volta dell' Ecofin.Successivamente, il Consiglio è invitato a concordare proposte volte a rivedere le regole IVA al fine di supportare meglio il commercio elettronico e le imprese online.All'ordine del giorno, anche la vigilanza finanziaria e l'incoraggiamento all'integrazione del mercato dei capitali. Alla luce delle ultime rivelazioni su nuovi casi di evasione fiscale internazionale che ha coinvolto reali, politici, ministri, rockstar, non poteva mancare un accenno al tema. I ministri finanziari UE discuteranno la definizione di una lista nera di Paradisi fiscali a livello mondiale.