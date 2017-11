Forex, dollaro in rialzo in attesa della Fed

(Teleborsa) - L'appetito per il rischio galvanizza il dollaro nei confronti delle principali valute di riferimento: euro, yen e sterlina.Sale intanto l'attesa per le indicazioni del, a meno di una settimana dall'annuncio di Donald Trump relativo alla nomina del suo successore, il governatore della Fed Jerome Powell Secondo gli addetti ai lavori, la banca centrale statunitense alzerà i tassi di interesse negli USA, a dicembre, e successivamente seguiranno due ritocchi all'insù, l'anno prossimo, mentre non si aspettano un aumento del costo del denaro nella zona euro, almeno fino al 2019.Sul mercato del Forex, l'euro è sceso sul dollaro fino al minimo intraday 1,1553 dollari con il primo livello di supporto visto in area 1,1547. Il biglietto verde sale anche sullo yen a 114,03 ed è atteso in resistenza fino a 114,35 dollari. Il cable con la sterlina viaggia a 1,3142 dollari: prima resistenza vista a 1,3177.