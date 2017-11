Intesa Sanpaolo, Messina: i conti al 30 settembre "mostrano una solida performance"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Siamo una delle banche più efficienti in Europa con un cost income al 50,2%". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di, commentando i risultati dei primi 9 mesi del 2017 . "La gestione del portafoglio di crediti deteriorati sta producendo risultati rilevanti: la continua riduzione dello stock negli ultimi due anni è stata pari a 11 miliardi di euro, riportando il valore al livello più basso del 2012.". "Abbiamo raggiunto questi importanti obiettivi senza alcun onere straordinario per i nostri azionisti", ha precisato il manager.Messina ha dichiarato che i conti al 30 settembre "mostrano una solida performance, pienamente in linea con gli obiettivi di dividendo per il 2017 pari a 3,4 miliardi di euro". "Confermiamo come priorità strategica la remunerazione degli azionisti in maniera consistente e sostenibile, con una distribuzione di 10 miliardi di dividendi nei quattro anni del Piano in corso", ha aggiunto l'Ad.