Intesa Sanpaolo: utile netto a 5,8 miliardi, in calo i crediti deteriorati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con undi 5,888 miliardi di euro, che si confronta con i 2,335 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.Da rilevare che il risultato attuale comprende ildi 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall'acquisizione dei rami di attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.Se si esclude il predetto contributo e l'impatto dei rami acquisiti, l'utile netto è di 2,469 miliardi di euro, che salgono a 3,108 miliardi se si escludono anche i tributi e gli altri oneri riguardanti il sistema bancario.Ilsegna un miglioramento dell'1,5% mentre isono aumentati dell'1,4%.In discesa il(-3% a 990 milioni di euro, "il più basso dalla costituzione di Intesa Sanpaolo", si legge in una nota), così come loA livello patrimoniale, ilal 30 settembre è del 13,4% pro-forma a regime.La banca ha confermato l'Confermato inoltre l'impegno alla distribuzione di dieci miliardi di euro di dividendi cash complessivi, indicato nel Piano di Impresa, per il quadriennio 2014-2017, "in considerazione dellarispetto al 2016, anche escludendo il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro - a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivante dall’acquisizione dei rami di attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca - e indipendentemente dall’inclusione dei risultati del secondo semestre 2017 dei rami acquisiti", spiega Intesa Sanpaolo.