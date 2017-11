Italia, la crescita economica prosegue

(Teleborsa) - La crescita economica internazionale prosegue su ritmi sostenuti accompagnata dall'espansione del commercio mondiale.e. E' quanto rivela l'nella nota mensile di ottobre sull'andamento dell'economia italiana., continuando la fase di crescita iniziata a maggio anche se i giudizi e le aspettative dei consumatori circa la situazione economica del Paese sono risultati in peggioramento e le attese sulla disoccupazione in aumento. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese ha mostrato miglioramenti diffusi ma non nel settore delle costruzioni.L'A ottobre le attese sull'evoluzione dell'occupazione per i successivi tre mesi risultano in miglioramento per tutti i settori ad eccezione delle costruzioni.L'inflazione si conferma in discesa: in ottobre in base alle stime preliminari, l’indice dei prezzi al consumo (NIC) registra un aumento tendenziale dell’1%, in riduzione di un decimo di punto rispetto a settembre. A fronte di contenute spinte al rialzo per le componenti maggiormente volatili (energia e alimentari non lavorati),. A livello di produzione, è rimasta stabile la crescita su base annua dei prezzi per i beni di consumo venduti sul mercato interno (+1,6% come in agosto).. In particolare, in ottobre le imprese della manifattura che producono beni destinati al consumo hanno rivisto al rialzo le attese per i loro prezzi di vendita, con un aumento del saldo destagionalizzato tra chi dichiara intenzioni di rincari e diminuzioni nei listini; questo saldo ha raggiunto il valore più alto degli ultimi quattro anni. Anche tra i consumatori si delineano attese di maggiore dinamicità.