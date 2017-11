Lamborghini Terzo Millennio, l'auto sportiva elettrica del futuro ideata con il MIT

(Teleborsa) - La Lamborghini, in collaborazione con due laboratori del, compie i primi passi verso la realizzazione futura di una possibileIn questa occasione la Casa di Sant’Agata Bolognese presenta la. L'obiettivo del progetto è consentire a Lamborghini di sviluppare le tecnologie necessarie per poter approcciare il futuro della vettura supersportiva su cinque diversi fronti: sistemi diedI prime due aspetti vengono sviluppati insieme a due laboratori del Massachusetts Institute of Technology: il, diretto dal Professor Mircea Dinca della Facoltà di Chimica, e ildel Professor Anastasios John Hart della Facoltà di Ingegneria Meccanica. Questa collaborazione vede une mira a trasformare radicalmente le tecnologie di immagazzinamento dell'energia e quelle dei materiali compositi."Esattamente un anno fa abbiamo siglato un accordo con il MIT-Italy Program presso il Massachusetts Institute of Technology. Questo accordo ha segnato l'inizio di una collaborazione tra due realtà eccezionali per la definizione di un progetto che intende scrivere una pagina importante nel futuro delle supersportive del terzo millennio", ha spiegato, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini."La collaborazione tra il MIT e il nostro reparto R&D rappresenta un'opportunità eccezionale, che consente a Lamborghini di fare ciò che ha sempre fatto con grande maestria: riscrivere le regole nel segmento delle supersportive. Oggi presentiamo una concept car entusiasmante e rivoluzionaria. Il nostro motto è abbracciare la sfida di ciò che oggi è impossibile per tradurlo nella realtà di domani: Lamborghini deve dare vita ai sogni delle prossime generazioni", ha concluso.