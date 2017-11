Le PMI si sentono abbastanza "digitali" ma investono poco

(Teleborsa) -digitale. Una buona percezione del proprio livello di digitalizzazione si rileva nelle imprese del nord-ovest e del sud e isole, ma è il nord-est a ritenersi molto tecnologico (20,9%).E' la fotografia scattata da unapresentata in occasione del X Forum nazionale dei Giovani imprenditori di Confcommercio a Roma.Guardando ai diversi settori di appartenenza, sono le realtà operanti nel settore turistico a esprimere una percezione più bassa del proprio livello di implementazione delle tecnologie digitali, con unTuttavia quasi la metà delle imprese intervistate (47%) non ha mai sentito parlare di(come i BitCoin ) o modelli FaaS (Factory as a Service: uno degli elementi portanti del fenomeno). Ben il 41% non conosce il terminee quasi un terzo non sa cosa sia il. Dati, questi, che evidenziano una"Guardando questi dati è evidente – afferma Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute – come uscendo dal circolo autoreferenziale di aziende, esperti e consulenti che parlano di innovazione ed entrando nel Paese reale ci sia un problema che non è solo di competenze, ma addirittura di conoscenza dei temi e di consapevolezza rispetto ad un intero contesto tecnologico. In molte delle nostre aziende non mancano le competenze rispetto a temi che hanno individuato, ma manca del tutto la consapevolezza che esistano degli scenari di trasformazione ignorando i quali non solo si perdono opportunità, ma si corrono rischi".