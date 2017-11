Piazza Affari parte in rialzo. Focus sulle trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che seguono la scia positiva dei listini asiatici Scarna l'agenda macroeconomica odierna, che prevede solo le vendite al dettaglio dell'Eurozona e dell'Italia. Sul listino milanese in focus anche le trimestrali.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 57,35 dollari per barile dopo il rally della vigilia Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,77%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,3%. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, mentreavanza dello 0,25%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,3%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 25.497 punti. Sulla parità il(-0,1%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,17%),(+0,92%),(+0,69%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,65%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,64%.Piccola perdita perdopo le corse precedenti.Tentenna, che cede lo 0,54%.Tra i(+2,03%),(+1,85%),(+0,75%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,21%.Scivolache ieri sera ha comunicato i dati sul fatturato In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.