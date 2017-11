Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.557,23 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.590,64 punti. Pressoché invariato il(+0,11%), come l'S&P 100 (0,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,23%) e(+1,11%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,33%) e(-0,55%).Altra i(+1,63%),(+1,28%),(+1,07%) e(+1,06%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,04%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,00%),(+2,57%),(+2,53%) e(+2,52%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,42%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,82%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.