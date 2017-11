Snam fa il pieno di utili e ricavi nei primi nove mesi

Snam

(Teleborsa) -accelera il passo nei primi nove mesi dell'anno.La big italiana delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione ha infatti chiuso il bilancio con undi 755 milioni di euro, in crescita del 18,2% rispetto all’utile netto pro-forma adjusted dei primi nove mesi del 2016, grazie anche ai minori oneri finanziari netti che beneficiano della riduzione del costo medio del debito, come si legge in una nota.L'si è attestato a 1,063 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,3% mentre i, pari a 1,896 miliardi, sono migliorati dell''1,9% "grazie ai continui investimenti e ai maggiori volumi di gas immesso".Per quanto riguarda l'andamento operativo, la domanda di gas naturale è aumentata dell'8,1%, il gas immesso nella rete ditrasporto ha segnato un +7,9% mentre la capacità disponibile di stoccaggio conferita è pari al 99,98% della capacità disponibile.Deliberata la distribuzione di un, con pagamento a partire dal 24 gennaio 2018., CEO di Snam, ha commentato così i risultati: "I positivi risultati raggiunti nei 9 mesi riflettono sia gli investimenti effettuati che il maggior impegno nell’efficienza economico-finanziaria. In linea con quanto previsto dal piano strategico, stiamo proseguendo la nostra attività di investimento in Italia, con l’obiettivo di migliorare la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti del gas, chesi conferma centrale nella transizione energetica verso un’economia a basse emissioni. Grazie ai risultati raggiunti confermiamo il nostro impegno nel garantire agli azionisti una crescita profittevole e remunerativa".