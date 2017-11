Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street in unacon la stagione dei conti che sta volgendo al termine.Gli indici statunitensi sono dunque, sostenuti dalle operazioni di M&A, in particolare mega deal Broadcom-Qualcomm Ilsi attesta sui valori della vigilia a 23.574,53 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.594,76 punti. Sulla parità il(+0,11%), come l'S&P 100.Risultatoa Wall Street perAl top tra i(+1,63%),(+0,63%),(+0,51%) e(+0,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,67%.Al top tra i, si posizionano(+3,74%),(+3,50%),(+2,87%) e(+2,59%). Tra i peggiori,, -9,20% penalizzato dalle deboli previsioni.