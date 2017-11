Wall Street prosegue poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue debole la borsa di Wall Street in unacon la stagione dei conti che sta volgendo al termine.Gli indici statunitensi sono dunque, sostenuti dalle operazioni di M&A, in particolare il mega deal Broadcom-Qualcomm Tra gli indici statunitensi, ilsta riportando una variazione pari a -0,11%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.588,63 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,03%), come l'S&P 100.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,25%) e(+0,99%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,14%) e(-0,46%).del Dow Jones,(+1,63%),(+1,26%),(+0,80%) e(+0,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.Al top tra i, si posizionano(+3,17%),(+3,06%),(+3,01%) e(+2,91%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,95%.