Ad Ecomondo sei colonnine di ricarica elettrica gratuita per auto e moto

(Teleborsa) - Hanno debuttato oggi, 8 Novembre, in occasione di Ecomondo, l'evento sull'ambiente e l'energia verde , le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici cheha installato al quartiere di Rimini.Sono sei quelle già pienamente funzionanti, mentre una settima sarà posizionata nei prossimi giorni: una dotazione veramente al top., che brilla in Europa per le dotazioni green che gli sono valse il prestigioso riconoscimento internazionale Elca, Edilizia e Verde di Norimberga - commenta il- . Con questo ulteriore intervento, la fiera di Rimini offre ai propri clienti un servizio importante che stimola scelte in linea con la mobilità sostenibile. A questo proposito, sempre più strategica si sta rivelando l’intuizione di dotarsi di una stazione ferroviaria interna, ormai utilizzata dal 20% dei visitatori delle nostre fiere, con sollievo del traffico e dell’inquinamento atmosferico”.Due colonnine di ricarica gratuita sono state posizionate all'ingresso Est, due a Ovest e altre due al parcheggio Sud dell’ingresso al quartiere.: due per le auto e due per le moto. Il luogo di ricarica è indicato da una apposita segnaletica e allestito per la migliore fruizione.Ogni colonna è costantemente connessa alla rete elettrica del Quartiere e le ricariche sono gratuite.Le colonnine si aggiungono ad unappena concluso, ossia l’. Ora tutte le lampade appese dei padiglioni utilizzano questa tecnologia, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici, in linea con la nostra politica green di sostenibilità ambientale.I nuovi proiettori led. Grazie a questo intervento, la riduzione di potenza impegnata per illuminazione è del 66%, pari ad un risparmio energetico annuo di 360.000 Kwh, mentre il beneficio ambientale è pari alla riduzione di oltre 120 Tonnellate/anno di emissioni di Co2 in atmosfera.