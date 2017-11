Azimut, raccolta netta positiva ad ottobre

Azimut

(Teleborsa) - Positiva la raccolta netta del Gruppo, portando così la raccolta netta da inizio anno a 5,5 miliardi. A settembre il dato era stato pari a 383 milioni di euro Il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di FHM, l’ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte di AZ NGA, e di AFM, acquisita tramite una delle nostre practice esistenti, Wise Planners. Al netto del consolidamento delle masse da queste ultime, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di ottobre una raccolta netta positiva di quasi 300 milioni.Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine ottobre a 49,6 miliardi, di cui 39,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite."Il dato di ottobre rafforza il trend di crescita che stiamo registrando da inizio anno portando il totale della raccolta netta nei 10 mesi a 5,5 miliardi di euro - ha dichiarato l'amministratore delegato- . In particolare, il mese beneficia del rafforzamento delle attività estere del Gruppo che avviene sia attraverso il consolidamento mirato di nuove realtà, specialmente in Australia, sia grazie allo sviluppo interno. I risultati, inoltre, sono sostenuti dalla crescita organica della rete di consulenti finanziari che conferisce ulteriore stabilità e solidità al nostro modello di business".Il titolo a Piazza Affari sta riducendo le perdite iniziali: -2,46%.