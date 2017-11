Borse asiatiche miste. A Tokyo indice Topix ai massimi dal 1991

(Teleborsa) -, che si confermano comunqueA sostenere il sentimenti i dati sulla, che ha importato più delle attese anche se l'export è risultato leggermente al di sotto del consensus.Gli investitori si sono concentrati anche sulla geopolitica in scia al tour di Trump in Asia l'indice Nikkei ha chiuso con un lieve calo dello 0,10% a 22.913 punti,. Il più ampioporta a casa invece un guadagno dello 0,24% a 1.817 punti, ilTra le Borse cinesi piatte siachePositiva+0,27%, debole-0,20%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, poco sotto la parità-0,10%, che però si è portataspinta dal comparto tecnologico, a sua volta galvanizzato dalImmobili, deboli-0,20% e-0,31%.Nessuna variazione per, quest'ultima dopo il rally della vigilia sostenuto dalla decisione della Banca Centrale australiana di lasciare i tassi di interesse fermi come da attese, segnalando che il costo del denaro potrebbe mantenersi sugli attuali livelli per ancora molti mesi a causa dell'inflazione "ostinatamente bassa".