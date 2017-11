Catalogna in piazza contro la repressione: bloccati treni e strade

(Teleborsa) - Traffico stradale e ferroviario interrotto questa mattina, 8 novembre in diverse strade e ferrovie della Catalogna per lo sciopero generale proclamato contro la "repressione" dello stato spagnolo e per la liberazione dei "detenuti politici", dopo che sono scattate le manette per l'ex vicepresidente e sette ministri del Governo catalano per cui la Procura spagnola aveva chiesto l'arresto.Un provvedimento senza precedenti quello dellache ha emesso anche un mandato di arresto europeo per il deposto presidente catalanoche si trova ancora a Bruxelles Il presidente destituito della Generalitat de Catalunya colpito da un mandato di arresto europeo che è attualmente all'esame della magistratura belga,