Cementir, Caltagirone: "risultati leggermente superiori alle attese"

Cementir

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2017 conpari a 963,8 milioni di Euro (732,6 milioni di Euro nei primi nove mesi 2016) in crescita del 31,6% (+0,6% a perimetro costante).Ilsi attesta a 66,9 milioni di Euro rispetto ai 47,7 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2016.L’al 30 settembre 2017 è pari a 630,3 milioni di Euro, in aumento di 67,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2016.“I risultati dei primi nove mesi del 2017 sono stati leggermente superiori alle attese del management a seguito del buon andamento della regione Nordic & Baltic e Stati Uniti, nonostante i minori risultati conseguiti in Turchia e l’andamento sfavorevole dei tassi di cambio. I risultati hanno beneficiato dell’effetto delle acquisizioni effettuate nel secondo semestre del 2016, che hanno contribuito per 30,5 milioni di Euro al margine operativo lordo. A parità di perimetro, il miglioramento del margine operativo lordo in Egitto, Italia, Cina, Regno Unito, Norvegia e Svezia ha in parte compensato il minor risultato conseguito in Turchia e, in misura minore, in Malesia, e la svalutazione delle valute estere nei confronti dell’Euro, principalmente della Sterlina egiziana e della Lira turca.” ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato.