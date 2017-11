Giappone, leading indicator in calo a settembre

(Teleborsa) - Le condizioni economiche deldovrebbero peggiorare lievemente nel mese di settembre.Secondo la stima preliminare del, il(superindice) è sceso a 106,6 punti rispetto ai 107,2 punti di agosto. Il dato è inferiore alle attese del mercato che erano per 106,7 punti.Nello stesso periodo, lche sintetizza la situazione attuale dell'economia è indicato in calo a 115,8 punti da 117,7. L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (), viene stimato in aumento (116,8 punti da 116,2).