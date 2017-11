Maire Tecnimont, al via progetto di Smart Working per i dipendenti di Milano

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -ha deciso di adottare un nuovo modello di lavoro volto a valorizzare sempre di più le proprie risorse, attraverso una rivisitazione degli spazi aziendali, una flessibilità massima dei tempi di lavoro, la condivisione dei risultati e un approccio sostenibile.Il mantra del progetto è le "persone al centro": Se ne è parlato oggi nel corso dell'evento “BE ADAPTIVE, BE SMART! Lavoro agile a Milano”, organizzato dal Gruppo presso la sede di Torri Garibaldi, per presentare e condividere con la città di Milano il proprio programma die la nuova area di incontro e co-working “MEETinG” - Maire Tecnimont Hub Garibaldi.Maire Tecnimont sta trasformando il proprio modello di lavoro, puntando sulla massima flessibilità e sulla piena responsabilizzazione dei collaboratori, ai quali sarà richiesto di garantire almeno un giorno di presenza in azienda, potendo lavorare da remoto fino a 4 giorni alla settimana. È stata così applicata in modo estensivo la recente normativa sul lavoro agile, responsabilizzando pienamente i dipendenti ed avendo cura di garantire continuità al confronto e al senso di appartenenza al team. A tal fine è stato siglato lo scorso 6 settembre un accordo innovativo con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori.Lo Smart Working di Maire Tecnimont, che coinvolgerà progressivamente i 1.800 dipendenti delle sedi milanesi a partire dal primo gruppo pilota di 200 persone, prevede un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro in due anni per adeguamenti tecnologici, interventi strutturali e formazione.In Maire Tecnimont, lo Smart Working è anche un’occasione di rivisitazione degli spazi di lavoro: la mensa aziendale, ad esempio, con più di 500 sedute e 5 sale riunioni multimediali, non è più una semplice area per la pausa pranzo, ma diventa un vero e proprio luogo di lavoro e di incontro. Il passo più importante in questa direzione è il “MEETinG” - Maire Tecnimont Hub Garibaldi: l’intera Hall del complesso (1.200 mq) si trasforma in uno spazio di co-working aperto alla città, dotato di circa 200 tra postazioni e aree riunioni, in un ambiente che favorisce il confronto e lo scambio di idee.“Lo Smart working sta facendo un salto di qualità importante - ha dichiarato il Sindaco di Milano- . Lo sta facendo a Milano, in aziende come Maire Tecnimont. La nostra città, che si evolve sempre più in senso innovativo e sostenibile, è pronta a questa trasformazione. Anche in ambito pubblico: in Giunta abbiamo approvato le linee guida per estendere i benefici del lavoro agile a tutti i dipendenti, con l'obiettivo di raggiungere il 10% di adesioni in tre anni". Il Presidente di Maire Tecnimontha aggiunto: “Siamo pronti a condividere la nostra esperienza, le nostre capacità e i nostri spazi con la città di Milano, il luogo ideale per implementare una nuova cultura del lavoro finalizzata a incrementare la nostra produttività, migliorare la qualità di vita, contribuire alla sostenibilità”.