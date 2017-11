Realizzi e trimestrali fiaccano Piazza Affari. Positivi gli altri mercati

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Buzzi Unicem

Luxottica

STMicroelectronics

A2A

Banco BPM

Mediaset

BPER

Tenaris

Inwit

Juventus

Technogym

RCS

Maire Tecnimont

Mondadori

Rai Way

El.En

(Teleborsa) -, che sconta qualche presa di profitto e l'effetto trimestrali.In una giornata sostanzialmente scevra di dati macroeconomici market mover, l'attenzione si focalizzerà sul tour in Asia del Presidente statunitense Donald Trump, che oggi sarà a Pechino, e sulle trimestrali.Da rilevare i numeri sulla bilancia commerciale in Cina che, pur leggermente al di sotto del consensus, hanno confermato l'attuale stato di salute dell'economia del Dragone.Sul valutario l'è fermo su 1,16. Il biglietto verde ha sofferto i rumors di stampa secondo cui i leader Repubblicani starebbero considerando di posporre l'implementazione della riforma fiscale.Tra le commodities, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) sconta qualche presa di profitto dopo i recenti rally . L'OPEC ha stimato che lasupererà i 100 milioni di barili per la prima volta nel 2020. La crescita a lungo termine della domanda globale si ridurrà regolarmente ad una media annuale di 1,3 milioni di barili tra il 2016 e il 2020 a 300 milioni di barili al giorno entro il 2035-2040.Sulla parità lo, che rimane a quota 137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,70%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%, mentreavanza dello 0,21%. Piatta, che tiene la parità.Debole la Borsa di Milano, che nelle recenti sessioni aveva sovraperformato il resto del Vecchio Continente. Illima lo 0,17%, illo 0,19%.di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,92%.Toniche+0,72% e+0,67%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che lascia sul parterre il 2,19%.Maleall'indomani della trimestrale.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.di Milano,(+2,38%),(+1,37%),(+1,04%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,08% nonostante l'accelerazione di utili e ricavi annunciata ieri.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,48%.Giùnel day after trimestrale.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,01%.