Safilo, risultati in calo nei primi nove mesi

Safilo

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2017, lenette totali del Gruppo, si sono attestate a 245,1 milioni di euro, in calo del 14,9% a cambi correnti e del 12,3% a cambi costanti rispetto ai 288 milioni di euro registrati nel terzo trimestre del 2016. Nei primi nove mesi del 2017, le vendite nette totali sono state pari a 797,7 milioni di euro, in contrazione del 15,1% a cambi correnti e del 15% a cambi costanti rispetto ai 939,1 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2016.L’ EBITDA adjusted del terzo trimestre è stato pari a 15,4 milioni di euro, in calo del 19,6% rispetto ai 19,1 milioni di euro del terzo trimestre del 2016. Nei primi nove mesi, l’EBITDA adjusted è stato pari a 43,2 milioni di euro, in calo del 44,2% rispetto ai 77,4 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2016.Alla fine di settembre, ilnetto è aumentato a 135,9 milioni di euro rispetto ai 111,5 milioni di euro alla fine di settembre 2016 e ai 112,7 milioni di euro alla fine di giugno 2017.