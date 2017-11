Snapchat, i conti non convincono. Titolo crolla a Wall Street

Snap

(Teleborsa) -crolla a Wall Street dopo conti che deludono.Il gruppo che produce l'app di messaggistica istantaneaha pubblicato ieri, 7 novembre, a mercati chiusi. Il titolo nella sessione after hours ha perso il 18%, dopo che aveva chiuso in positivo., Snap ha visto i ricavi pari a 207,937 milioni di dollari, contro i 128,204 milioni dello stesso periodo del 2016 (+62%). Deluse le attese del mercato che avevano previsto 236,9 milioni.Nel periodo preso in esamemilioni dello stesso periodo dello scorso.i: sono stati 178 milioni, con un incremento di 25 milioni. Tanto non è bastato per le attese che avevano previsto 181,8 milioni di persone.