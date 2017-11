Traffico in salita a ottobre rispetto all’anno scorso

(Teleborsa) -sul campione della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da. L’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’ha infatti registrato un incremento del 2% rispetto a ottobre 2016, mentre resta stabile il confronto con settembre 2017.Tra le macro-aree, le percentuali sono così distribuite. Rispetto al mese precedente, l'aumento e la flessione si alternano, in positivo al Nord e al Centro entrambi con un +2%, in negativo al Sud -1%, in Sicilia -3% e in Sardegna -5%., in particolare rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:. Stabile invece il confronto con settembre 2017 su tutto il territorio con una punta massima del 3% raggiunta al Centro Italia.(con un picco all'interno del mese di 166.619 veicoli), sulla(picco di 124.598 veicoli), sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" (109.487) e sull’autostrada “Roma Fiumicino” (108.646), mentre nel segmento dei veicoli pesanti si distinguono la tangenziale di Catania (il picco è di 11.868 mezzi), la strada statale 434 “Transpolesana” (10.218), la RA13 “A4 – Padriciano” (8.858), il GRA (8.825) e la tangenziale di Bari (8.269).