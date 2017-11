Trump a Pyongyang: "Non sottovalutateci!"

(Teleborsa) -

Mentre il viaggio di Donald Trump in Asia continua, il Presidente statunitense torna a lanciare avvertimenti al regime di Pyongyang.



L'occasione per Trump arriva durante il suo discorso al Parlamento della Corea del Sud. Parlando della Corea del Nord, il tycoon definisce il regime di Kim Jong-un una "dittatura crudele", un "regime" in cui il popolo resiste a "torture, rapimenti e fame".



"E' nostro dovere affrontare questa minaccia. Più aspettiamo più il pericolo cresce e meno diventano le opzioni", ha spiegato Trump davanti al Parlamento. Il presidente USA ha invitato le "nazioni responsabili" a unirsi nell'isolare la Corea del Nord che ha definito "una crudele dittatura". E a Pyongyang ha lanciato il suo avvertimento quando ha detto: "non sottovalutateci!"



Annullata, invece per il maltempo la visita in elicottero al confine con la Corea del Nord. Oggi 8 novembre Donald Trump inizia la visita a Pechino proprio nel giorno che segna un anno esatto dalla sua elezione alla Casa Bianca.