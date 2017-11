Asia, pausa di riflessione per Tokyo dopo il rally

(Teleborsa) - Borse asiatiche in ordine sparso, dovementreL'indice Nikkei giapponese ha chiuso con un calo dello 0,20% a 22.868,71 punti, dopo aver superato il livello di 23.000 punti per la prima volta da gennaio 1992. Il più ampio Topix ha ceduto lo 0,25% a 1.813,11 punti.Tra le piazze cinesi:guadagna lo 0,38% e Shenzhen lo 0,11%. Limature per-0,07%. Giù-0,70%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, positiva solo la piazza di+0,76%. Deboli-0,05%,-0,45% e-0,07%. Poco sopra la parità+0,17%.Frazionale la discesa per-0,21% mentresale dello 0,55%, sulla scia della decisione della Banca Centrale australiana di lasciare i tassi di interesse fermi come da attese, segnalando che il costo del denaro potrebbe mantenersi sugli attuali livelli per ancora molti mesi a causa dell'inflazione "ostinatamente bassa".