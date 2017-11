Avio, margini e ricavi in forte crescita nei primi nove mesi

Avio

(Teleborsa) - Risultati in forte accelerazione pernei primi nove mesi di esercizio.Il periodo si è chiuso con unadjusted di 15,7 milioni di euro, in miglioramento del 27% rispetto ai primi nove mesi del 2016, mentre l'adjusted, pari a 23,5 milioni di euro, segna una crescita del 9% anche grazie al completamento del ciclo di ammortamento di alcune voci di Ricerca e Sviluppo del programma Vega, spiega la società aerospaziale in una nota.si sono portati a 228,4 milioni di euro, evidenziando un aumento del 20%. Questo risultato è principalmente attribuibile alle attività di produzione del lanciatore Vega e all’aumento delle attività di sviluppo del nuovo motore P120C , comune ai vettori spaziali Ariane 6 e Vega C di prossima generazione.A livello patrimoniale laal 30 settembre è pari a +34,3 milioni di euro (rispetto ai +48,3 milioni di euro al 31 dicembre 20164) per l’atteso assorbimento di cassa connesso all’avanzamento raggiunto sui vari programmi.Da rilevare che, successivamente alla chiusura del periodo in esame, Avio ha ricevuto incassi per 15 milioni di euro.Inoltre il 5 ottobre è stato completato il rimborso anticipato e volontario del precedente finanziamento bancario (“Senior Term and Revolving Facilities”) che risulta così definitivamente terminato. Il 6 ottobre, con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), è stato siglato un contratto di finanziamento a tasso fisso, di 40 Milioni di euro. Con questo finanziamento, Avio supporterà lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie nei sistemi di propulsione spaziale attraverso attività di Ricerca e Sviluppo, consentendo inoltre di ridurre significativamente gli oneri finanziari gravanti sul conto economico della società."Nel terzo trimestre del 2017 si conferma il nostro trend di crescita a doppia cifra, in continuità con quanto già realizzato dal Gruppo nella prima metà dell’anno – ha detto, Amministratore Delegato di Avio. I primi nove mesi del 2017 hanno avuto un’attività di volo intensa con la realizzazione di cinque lanci Ariane e due lanci di Vega (il terzo volo Vega dell’anno ha avuto luogo il 7 novembre)."Abbiamo poi proseguito lo sviluppo dei nuovi lanciatori Ariane 6 e Vega C – ha concluso Giulio Ranzo - completando i primi 2 booster case del P120C e l’integrazione del nuovo motore Zefiro 40. In parallelo, sono quasi terminati i lavori del nuovo stabilimento a Colleferro (RM). Infine, a ulteriore conferma della credibilità commerciale del progetto Vega C, nel mese di settembre Arianespace ha siglato un contratto per il lancio del satellite di seconda generazione della costellazione COSMO-SkyMed che segue la firma, fatta a giugno, di altri due voli per Airbus Defense & Space a partire dal 2020".