BCE, la crescita prosegue solida e generalizzata

(Teleborsa) - Nell'area dell’euro prosegue "l’espansione solida e generalizzata" dell’attività economica. I dati più recenti e i risultati delle ultime indagini congiunturali indicano una "nella seconda metà dell’anno"., presupposto essenziale per ulteriori progressi verso un "aggiustamento durevole del profilo dell'inflazione verso livelli inferiori, ma prossimi al 2% nel medio termine".E' quanto scrive la BCE nel bollettino mensile spiegando che ", che a sua volta beneficia delle intervenute riforme del mercato del lavoro, e dall’aumento della ricchezza delle famiglie". La ripresa degli investimenti delle imprese continua a essere sostenuta da condizioni di finanziamento molto favorevoli e da miglioramenti nella redditività delle imprese. Si sono rafforzati anche gli investimenti nel settore delle costruzioni. ". Da un lato, il forte slancio congiunturale, evidenziato dalla recente, potrebbe dar luogo a ulteriori sviluppi inattesi per la crescita; dall’altro,e agli andamenti nei mercati valutari".L'Eurotower ricordando come proprio la sua politica monetaria espansiva stia "continuando a sostenere la domanda interna" ha riassunto le motivazioni alla base della decisione di ricalibrare da inizio 2018 il piano di acquisti di titoli , riducendone l'ammontare mensile da 60 a 30 miliardi di euro. Il Consiglio direttivo ha perciò concluso che "per consentire l’accumularsi graduale di spinte inflazionistiche e sostenere la dinamica dell’inflazione complessiva nel medio periodo".