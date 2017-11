Casta Diva festeggia in borsa la joint venture in Cina

Casta Diva Group

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo per la costituzione della Joint VentureLa Joint Venture consentirà di cogliere le grandi potenzialità del mercato cinese combinando il forte posizionamento competitivo di Shanghai Red Horse Advertising Media Co., Ltd. e l’esteso network internazionale di Casta Diva Group SpA.Casta Diva China Co., Ltd. avrà sede a Shanghai e sarà detenuta al 50,1% da Casta Diva Group SpA e al 49,9% da Shanghai Red Horse Advertising Media Co., Ltd..La costituzione è prevista entro la fine dell’anno compatibilmente con i tempi della legislazione Cinese.L’operazione comporterà per Casta Diva Group un investimento pari a 50.100 dollari.Con riferimento alla, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 3 membri, di cui 2 espressione di Shanghai Red Horse Advertising Media Co., Ltd. e 1 di Casta Diva Group nella persona di Luca Oddo. Nell'ambito dell’accordo non sono state previste opzioni di put e call.“La nuova sede in Cina apre un orizzonte molto interessante anche per il continuo espandersi del business cinese fuori dai confini nazionali e viceversa. Con il Network di Casta Diva Group possiamo sfruttare tutte le nostre potenzialità per accompagnare e sostenere il business dei nostri clienti non solo in Cina ma anche in Korea e Hong Kong", hanno dichiarato, Amministratore Delegato e, Presidente.