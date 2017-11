Commerzbank torna in utile nel trimestre, titolo festeggia

Commerzbank

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,17%.A fare da assist al titolo è l'annuncio di un ritorno in utile, nel terzo trimestre: il risultato si è attestato a 472 milioni di euro, in linea con le attese degli analisti che indicavano 477 milioni e contro la perdita di 288 milioni registrata nello stesso periodo di un anno fa.Il Cet1 è salito al 13,5% dal 13% a fine settembre.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 12,18 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 11,77. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 11,55 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.