Deutsche Telekom tonica a Francoforte dopo rialzo stime

(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,80%.Driver principale del rialzo è la revisione al rialzo delle stime per l' Ebitda adjusted 2017 nel range 22,4-22,5 miliardi di euro contro i 22,3 miliardi previsti in precedenza. Confermate le previsioni di un free cash flow di 5,5 miliardi.La maggiore compagnia telefonica europea ha chiuso il terzo trimestre con una crescita del 3,3% dell'Ebitda adjusted a 5,72 miliardi, sopra le attese degli analisti di 5,6 miliardi. I ricavi sono saliti dello 0,8% a 18,25 miliardi, rispetto ad attese per 18,4 miliardi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,14 Euro. Prima resistenza a 15,29. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,07.