Ilva, Calenda: ok a tavolo su stabilimento Genova

ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ok dal, all'apertura di un tavolo di confronto sullo stabilimento Ilva di Genova. La decisione è arrivata al termine dell'incontro ieri, nella sede del MISE, tra lo stesso ministro, il viceministro Teresa Bellanova, il governatore della Liguria, Giovanni Toti ed il sindaco di Genova, Marco Bucci.Il Ministero ha così accolto la richiesta dei lavoratori dello stabilimento genovese, che da tre giorni occupano la fabbrica , maNel frattempo,, fa sapere di essere "al fine di raggiungere un'approvazione per questa transazione il più rapidamente possibile". L'azienda - ha spiegato - "continuerà a lavorare in stretto contatto e in modo costruttivo" con l'UE "per spiegare le dinamiche dell'industria dell'acciaio, le basi che sono state all'origine della proposta di acquisizione ed i benefici che ne deriveranno".A settembre scorso,, sottoponendo successivamente le proprie soluzioni ed impegni in merito.Intanto,sul progetto di acquisizione. Alla luce del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione teme che l'acquisizione possa ridurre la concorrenza sul mercato dei laminati piani di acciaio al carbonio.e le industrie che dipendono dall'acciaio danno lavoro a più di 30 milioni di persone in Europa.. È per questo motivo che studieremo scrupolosamente l'impatto del progetto di ArcelorMittal di acquistare Ilva sull'effettiva concorrenza sui mercati dell'acciaio", ha dichiarato