Mercati europei riflessivi in avvio

Rosss

(Teleborsa) -, concentrati sull'ondata di trimestrali che sta investendo tutto il vecchio continente.L'si mostra poco mosso. L'avanza a 1.284,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) resta sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.passa di mano sulla parità,evidenzia un decremento dello 0,25% mentrenon registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.(+1,01%) e(+0,84%) in buona luce sul listino milanese, dopo le perdite della vigilia. Nel listino, i settori(-2,87%),(-1,39%) e(-1,07%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 9,36% dopo la debacle di ieri. Rimbalza anche, con un forte incremento (+3,48%). Ben impostata, che mostra un rialzo dell'1,86%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,53% dopo aver confermato i conti relativi al 3° trimestre . Frazionale la risalita di+0,75%, che ha annunciato risultati in crescita. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che cede il 10,58% all'indomani della diffusione dei conti . Affonda, con un ribasso del 3,41%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%. Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,12%, dopo i progressi di ieri. Limature per-0,26% che stamane ha annunciato i conti al 30 settembre 2017 del FTSE MidCap,(+2,43%),(+1,91%),(+0,88%) e(+0,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che perde il 10,63%: c'è allo studio un aumento di capitale da 200 milioni di euro . Crolla, con una flessione del 5,03% dopo la diffusione dei dati sui ricavi . Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,19%.vola+4,5%, grazie ad una nuova importante commessa