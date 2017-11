Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Du Pont de Nemours

Boeing

Intel

Caterpillar

Dowdupont

3M

Liberty Interactive

Dish Network

Norwegian Cruise Line Holdings

Vodafone

Ebay

Nvidia

Hologic

Mercadolibre

(Teleborsa) -con ilche mostra un leggero calo dello 0,36%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 31 ottobre scorso Dulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.581,36 punti. Variazioni negative per il(-0,75%). salgono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, mentre fra poco si conoscerà il dato su scorte e vendite all'ingrosso.Occhi puntati anche sul nuovo progetto di legge che verrà presentato al Senato per ridurre le tasse. Piano diverso da quello già presente alla Camera.del Dow Jones,(+1,63%) e(+0,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,93%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,85%),(+3,76%),(+1,77%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,49%.In apnea, che arretra del 2,49%.