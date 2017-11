Poste Italiane: redditività in accelerazione, masse gestite oltre i 500 miliardi di euro

Poste Italiane

(Teleborsa) - Prosegue la crescita della redditività diIl Gruppo ha chiuso iconin aumento del 2% a 26,3 miliardi di euro rispetto ai 25,7 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente, mentre lehanno superato ormai stabilmente i 500 miliardi di euro, crescendo del 2,5% e assestandosi 505 miliardi di euro.L', pari a 724 milioni di euro, è sceso del 10,3% mentre ilha mostrato un lieve calo a 1,176 miliardi di euro. Da rilevare che nei primi nove mesi dello scorso anno Poste aveva beneficiato di una plusvalenza dovuta all’effetto non ricorrente della cessione della quota in Visa Europe.Inoltre, nei primi nove mesi del 2017 la società ha messo a bilancio alcunied è, ceduta ad Invitalia; al netto di queste partite straordinarie l’utile operativo sarebbe stato pari a 1,237 miliardi di euro, mostrando una crescita del 18%.Prosegue l’implementazione delle linee strategiche e l’, spiega Poste in una nota.Inoltre nel corso dei prossimi mesi il Gruppo sarà impegnato nellaatto a consentire un’ulteriore ed equilibrata crescita del business, nonché a continuare a percorrere il sentiero evolutivo nel processo di innovazione del Paese con particolare attenzione ai servizi per la Pubblica Amministrazione.Guardando avanti, neldel comparto, già avviato negli ultimi anni, con l’impiego di nuove tecnologie di automazione a supporto dei processi produttivi anche nell’ottica di migliorare ulteriormente il posizionamento competitivo sul mercato del Corriere Espresso e Pacchi, si legge in una nota.Proseguirà ladi strumenti finanziari mirata alla stabilizzazione del rendimento complessivo determinato da interessi attivi e plusvalenze realizzate.Per quanto attiene ai Servizi Finanziari nel corso dell’ultimo trimestre del 2017 seguiterà l’impegno nelle attività di gestione della raccolta del Risparmio Postale e proseguiranno le attività per la definizione delle condizioni della Convenzione che regola le modalità di fornitura dei servizi di intermediazione a favore di Cassa Depositi e Prestiti SpA.I prossimi mesi saranno inoltre focalizzati sul, con particolare attenzione allo sviluppo in materia di incassi e pagamenti, con l’obiettivo di creare un polo d’offerta unico verso la clientela retail, business e Pubblica Amministrazione, assicurando il massimo livello di sviluppo e di integrazione, nonché il rafforzamento di un modello di servizio in grado di valorizzare i canali di distribuzione fisici di Poste Italiane, garantendo, al contempo, l’estensione del digitale.Nel segmento dellail Gruppo, oltre a consolidare la posizione di leadership nel mercato Vita, sarà orientato a, garantendo trasparenza e massima aderenza ai bisogni della clientela. Prosegue, inoltre, la crescita nel segmento della protezione e del welfare, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento di un modello integrato di offerta e di servizio (Previdenza, Salute e Assistenza)."Tutti gli obiettivi sopra richiamati saranno perseguiti rafforzando la generazione di cassa del Gruppo al fine di massimizzare il total return dei propri azionisti", precisa Poste Italiane.