Rosss, nuova importante commessa da azienda cartaria del Nord Europa

Rosss

(Teleborsa) - Nuova importante commessa per. L'azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario, una importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm.