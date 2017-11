Scuola: risorsa di crescita umana e civile, funzionale a rimozione disuguaglianze

(Teleborsa) -e non può essere oggetto di riforme non condivise e calate dall'alto: rappresenta, invece, una, una priorità su cui far convergere gli interessi dell’intera comunità nazionale.E' quanto hanno sottolineato i(FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal) che hanno fatto il punto sulcon riferimento alla legge di Bilancio in fase di approvazione, durante l'evento di oggi, 9 Novembre, a Roma.- hanno sottolineato - è aperta a tutti, anche alle nuove italiane e ai nuovi italiani e a chiunque approdi nel nostro Paese, ed è al servizio della persona e della società. In quanto tale, essa è, enormemente accresciute in questi anni anche per la sottrazione di risorse operata a danno del sistema di istruzione.I sindacalisti hanno suggerito la necessità di "" che valorizzino l’autonomia delle istituzioni scolastiche e le diverse professionalità che in esse operano, garantendo aunin termini di considerazione sociale e riconoscimento retributivo.Nel corso della conferenza stampa è stata presentata anche l'iniziativa nazionale unitaria "La Scuola è aperta a tutti e tutte. Cento appuntamenti per la Scuola" che prevede per il 18 novembre un appuntamento nazionale al Teatro Giotto di Vicchio (Firenze) da cui una delegazione nazionale partirà per Barbiana e cento iniziative in scuole simbolo del territorio italiano.