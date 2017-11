Snam, Alverà: siamo in corsa per la greca Desfa

Snam

(Teleborsa) -punta sull'acquisizione di Desfa, il principale gestore delle rete gas greco."Noi abbiamo manifestato il nostro interesse", "siamo in corsa" ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà, a margine dello Snam 75 Partners'Day."Abbiamo un concorrente, siamo in un consorzio insieme a spagnoli, olandesi e belgi, quindi un consorzio europeo, e stiamo vedendo adesso le condizioni di gara mano a mano che si va avanti", ha spiegato.Alla domanda se Snam stesse guardando altri Paesi, Alverà ha risposto: "guardiamo a tanti Paesi, la nostra vocazione è di continuare a rafforzare la nostra leadership europea. Quindi continuiamo a studiare che non vuol dire necessariamente acquisizioni", ha precisato."Per noi - ha poi detto - il miglior modo per crescere sono sempre progetti come il Tap dove entriamo e poi investiamo e cresciamo investendo".